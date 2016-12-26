Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнование семьям погибших при крушении Ту-154, передает корреспондент агентства.

"Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших в результате авиационной катастрофы над Черным морем. Гибель людей в катастрофе - всегда трагедия, но то, что случилось, воспринимается с особой болью. Почти все пассажиры, которые были на борту разбившегося самолета - люди, которых хорошо знали и очень любили", - написал министр на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "большинство погибших - участники хора знаменитого на весь мир Ансамбля имени Александрова. Уникальный военный музыкальный коллектив с почти вековой историей".

"Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.Александрова - один из крупнейших музыкальных коллективов страны. Основной организатор и первый музыкальный руководитель - профессор Московской консерватории имени П.Чайковского генерал-майор Александр Васильевич Александров. 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале ансамбль впервые исполнил песню "Священная война". В 1949 году ансамблю было присвоено имя его основателя - А. Александрова, выступал во многих горячих точках: Югославии, Афганистане, Приднестровье. Их поездки в Сирию стали продолжением давних традиций коллектива. Это легендарный коллектив, который всегда поддерживал бойцов в трудных ситуациях, отправлялся вслед за ними в самые горячие точки. Ансамбль занимался культурной дипломатией. Они всецело отдавались публике, дарили зрителям свой талант. Такие утраты невозместимы, вызывают глубочайшую скорбь", - подчеркнул Мухамедиулы

Ранее свои соболезнования по этому поводу выразил председатель сената РК Касым-Жомарт Токаев.

"Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Трагедия!" - написал спикер палаты на своей странице в Twitter.

Как сообщалось ранее, самолет Минобороны РФ, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.Александрова, исчез с экранов радаров через несколько минут после вылета из Адлера. На борту находилось 92 человека. По данным Минобороны РФ, среди пассажиров находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

Обломки самолета позже были найдены в 1,5 километра от побережья в районе Сочи, на глубине 50-70 метров.

26 декабря в России объявлен днем общенационального траура.

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