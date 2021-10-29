Мужчина не должен: как равноправие меняет подход к семейному бюджету

АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - Классическая схема, где мужчина обеспечивает семью всем необходимым, а женщина, если и работает, то зарабатывает себе "на косметику", не актуальна во времена борьбы за равноправие. Эксперты рассказали, как планируют бюджет в прогрессивных равноправных союзах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчины и женщины имеют равные права на построение карьеры

Это вовсе не означает, что все поголовно обязаны работать и достигать карьерных высот. Такой тезис, скорее, говорит о том, что обязательства по обеспечению семьи и ведению домашнего хозяйства больше не имеют гендерных ограничений. Мужчины и женщины могут работать или ухаживать за детьми, в зависимости от собственных желаний и договоренностей в союзе. Если женщине интересна карьера и ее работа приносит достаточный доход, она может взять на себя функцию обеспечения, в то время как мужчины в современном мире могут претендовать на декретный отпуск по уходу за ребенком, если им это ближе.

Таким образом, в прогрессивной семье ее члены сами договариваются о разделении обязанностей, основываясь на своем видении и реальной экономической выгоде, а не на гендерных стереотипах.

Планирование бюджета в прогрессивной семье

В современном мире каждый взрослый понимает, что для стабильного финансового положения семьи необходимо соблюдать некоторые правила:

откладывать 5-15% от прибыли каждый месяц для формирования финансовой подушки безопасности;

искать способы увеличения прибыли или приумножения сбережений - инвестирование в акции, недвижимость и металлы сегодня доступны каждому;

стремиться к финансовой независимости - работать над созданием способов получения пассивного дохода.