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Мужчина не должен: как равноправие меняет подход к семейному бюджету

28.10.2021, 14:43 90397
Мужчина не должен: как равноправие меняет подход к семейному бюджету
АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - Классическая схема, где мужчина обеспечивает семью всем необходимым, а женщина, если и работает, то зарабатывает себе "на косметику", не актуальна во времена борьбы за равноправие. Эксперты рассказали, как планируют бюджет в прогрессивных равноправных союзах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мужчины и женщины имеют равные права на построение карьеры
 
Это вовсе не означает, что все поголовно обязаны работать и достигать карьерных высот. Такой тезис, скорее, говорит о том, что обязательства по обеспечению семьи и ведению домашнего хозяйства больше не имеют гендерных ограничений. Мужчины и женщины могут работать или ухаживать за детьми, в зависимости от собственных желаний и договоренностей в союзе. Если женщине интересна карьера и ее работа приносит достаточный доход, она может взять на себя функцию обеспечения, в то время как мужчины в современном мире могут претендовать на декретный отпуск по уходу за ребенком, если им это ближе.
 
Таким образом, в прогрессивной семье ее члены сами договариваются о разделении обязанностей, основываясь на своем видении и реальной экономической выгоде, а не на гендерных стереотипах.
 
Планирование бюджета в прогрессивной семье
 
В современном мире каждый взрослый понимает, что для стабильного финансового положения семьи необходимо соблюдать некоторые правила:
 
  • откладывать 5-15% от прибыли каждый месяц для формирования финансовой подушки безопасности;
  • искать способы увеличения прибыли или приумножения сбережений - инвестирование в акции, недвижимость и металлы сегодня доступны каждому;
  • стремиться к финансовой независимости - работать над созданием способов получения пассивного дохода.
 
Тем не менее уровень прогрессивности семьи не всегда обеспечивает ей защиту от непредвиденных ситуаций, требующих больших расходов. Хорошо, когда нужная сумма отложена заранее, но, если это не так, современные семьи знают способы быстро и гарантированно получить заем. Наибольшей популярностью пользуется микрокредит - возможность быстро, просто, без лишних документов и поручителей прямо из дома получить деньги на карту. Лучшие условия онлайн-кредитования проще всего найти с помощью сервиса сравнения финансовых услуг MyCredy.
 

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В восьми областях объявили штормовое предупреждение

28.10.2021, 20:54 61615
В восьми областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 октября в Западно-Казахстанской области на западе, севере ночью и утром ожидается туман.
 
Днем 29 октября на северо-западе Акмолинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на востоке, севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
29 октября в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман.
 
29 октября в северной части Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
 
29 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Днем 29, сутки 30 октября на севере, западе области ожидаются низовая метель, гололед. 30 октября, ночью и утром, на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, 29 октября 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
29 октября на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем 29 октября на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на севере, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 29 октября в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах ожидается туман. 29-31 октября ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

Часть Алматы осталась без холодной воды

28.10.2021, 16:33 107893
Часть Алматы осталась без холодной воды
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы осталась без холодной воды из-за повреждений на трубопроводе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об аварии сообщили в соцсетях
 

А это Алматы. Здесь в верхней части города строители вырыли котлован, а потом докопались до трубы. Фонтан бьет уже полчаса, котлован заполнен до краев", - пишет пользователь. 

 
Как сообщили в ГКП "Алматы су", водопровод повредили частные строители. 
 

Сегмент водопровода диаметром 800 миллиметров, проходящий через территорию Исламского центра "Нур Мубарак", был повреждён во время земляных работ, проводимых частными строителями без согласования с нами", - рассказали в компании.

 
В связи с аварией ограничена подача холодной воды потребителям в районе улиц Сейфуллина - Аль-Фараби - Сатпаева - Ходжанова. В настоящее время на месте работают две аварийные бригады. Подачу холодной воды планируют возобновить к 18.00.
 

В Карагандинской области урегулировали ситуацию с автобусами

28.10.2021, 14:55 138376
КАРАГАНДА. 28 ОКТЯБРЯ - Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области и руководство автопарка №3 в ходе переговоров достигли соглашение о возобновлении работы перевозчика. Автобусы уже начали выходить на линию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня утром автопарк №3 не выпустил на линию маршруты, осуществляющие внутриобластные перевозки из Караганды по семи направлениям: в Темиртау, Сарань, Абай, Шахтинск, Шахан, Топар и Егиндыбулак.
 

Причина в том, что автопарк просит дополнительное финансирование на покрытие своих убытков по эксплуатационным расходам. Сюда входят ГСМ, амортизация, заработная плата и другие сопутствующие расходы", - сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

 
По информации ведомства, в этом году в регионе автопаркам на маршруты выделено 950 млн тенге. По утверждению перевозчиков, их потребность составляет 4 млрд тенге, только автопарку №3 требуется 2,5 млрд тенге.
 
Управлением за счёт экономии найдены средства для продолжения субсидирования. Кроме того, вопрос увеличения субсидий будет рассмотрен в следующем году.
 

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