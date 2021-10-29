Мужчина не должен: как равноправие меняет подход к семейному бюджету

Мужчины и женщины имеют равные права на построение карьеры
Это вовсе не означает, что все поголовно обязаны работать и достигать карьерных высот. Такой тезис, скорее, говорит о том, что обязательства по обеспечению семьи и ведению домашнего хозяйства больше не имеют гендерных ограничений. Мужчины и женщины могут работать или ухаживать за детьми, в зависимости от собственных желаний и договоренностей в союзе. Если женщине интересна карьера и ее работа приносит достаточный доход, она может взять на себя функцию обеспечения, в то время как мужчины в современном мире могут претендовать на декретный отпуск по уходу за ребенком, если им это ближе.
Таким образом, в прогрессивной семье ее члены сами договариваются о разделении обязанностей, основываясь на своем видении и реальной экономической выгоде, а не на гендерных стереотипах.
Планирование бюджета в прогрессивной семье
В современном мире каждый взрослый понимает, что для стабильного финансового положения семьи необходимо соблюдать некоторые правила:
- откладывать 5-15% от прибыли каждый месяц для формирования финансовой подушки безопасности;
- искать способы увеличения прибыли или приумножения сбережений - инвестирование в акции, недвижимость и металлы сегодня доступны каждому;
- стремиться к финансовой независимости - работать над созданием способов получения пассивного дохода.
Тем не менее уровень прогрессивности семьи не всегда обеспечивает ей защиту от непредвиденных ситуаций, требующих больших расходов. Хорошо, когда нужная сумма отложена заранее, но, если это не так, современные семьи знают способы быстро и гарантированно получить заем. Наибольшей популярностью пользуется микрокредит - возможность быстро, просто, без лишних документов и поручителей прямо из дома получить деньги на карту. Лучшие условия онлайн-кредитования проще всего найти с помощью сервиса сравнения финансовых услуг MyCredy.