МВД и МИД РК прокомментировали историю соотечественницы, попавшей в "трудовое рабство" в Лаосе

НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали о ходе вызволения казахстанской актрисы из "трудового рабства" в Лаосе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Посольство РК в Ханое направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Лаоса с просьбой оказать максимальное содействие в вызволении нашей гражданки. Лаосская полиция уже занимается этим вопросом, завтра состоятся переговоры с представителями МИД и МВД Лаоса", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

19 августа казахстанская актриса Анель Бермаганбет разместила в своем аккаунте в Instagram публикацию с историей о том, как в надежде "заработать денег в китайской компании" попала в заложники в Лаосе.

По данным министерства, безопасности потерпевшей ничего не угрожает, она находится на постоянной связи с дипломатами и своими родными.

По ее словам, у нее не забирали документы и телефон, не ограничивали в телефонной и интернет-связи, а также не применяли силу. В Таиланд и далее по маршруту она прибыла добровольно. Также, по ее словам, работодатели готовы ее отпустить, если она возместит финансовые средства, которые они потратили на ее перелеты, проживание и другие расходы", - добавили в ведомстве.

В настоящее время вопрос находится на особом контроле казахстанского посольства во Вьетнаме. Госорганы уверяют, что окажут необходимое содействие в возвращении нашей соотечественницы домой.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека). Начато досудебное расследование", - заявили в МВД РК.

МИД Казахстана просит граждан внимательно изучать документы и контракты для работы за рубежом до их подписания и выезда за границу, а также проверять возможных работодателей во избежание возникновения непредвиденных ситуаций.