Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - МВД ликвидирует регистрационно-экзаменационные подразделения. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев, передает корреспондент агентства.

"Министром внутренних дел принято решение о ликвидации регистрационно-экзаменационных подразделений с 1 июля текущего года с передачей их функций в Государственную корпорацию "Правительство для граждан", - сообщил Кениспаев.

Он отметил, что в настоящее время в специализированных ЦОНах сотрудники Госкорпорации уже ведут прием и выдачу документов по регистрации транспорта и государственных номерных знаков. В свою очередь, сотрудники полиции осуществляют прием теоретических и практических экзаменов на знание правил дорожного движения, проверку лиц и транспорта по базам розыска на предмет наличия ограничений, арестов и проверяют подлинность документов.

Ликвидация регистрационно-экзаменационных подразделений предполагает полностью вывод сотрудников подразделений из спецЦОНов. Прием экзаменов по правилам дорожного движения, теоретических и практических, будут осуществлять сотрудники Госкорпорации. В специализированных ЦОНах созданы все условия: имеются классы по компьютерному тестированию и автоматизированные автодромы, где полностью исключен человеческий фактор при приеме экзаменов", - подчеркнул Алибек Кениспаев.

При этом он уточнил, что проверка транспортных средств будет осуществляться в удаленном режиме. Для этого в прошлом году МВД провело интеграцию с системами таможенных и налоговых органов. Теперь у граждан нет необходимости предоставлять документы в бумажном виде, так как проверка на предмет уплаты налогов, таможенной очистки будет проводиться удаленно.

"Указанные меры позволят исключить коррупционные проявления", - заключил зампред Комитета.

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