МВД проверяет факты поборов в дорожной полиции Нур-Султана

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НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - МВД начало проверку по анонимному обращению о неправомерных действиях в отношении сотрудников дорожной полиции Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Официальный комментарий ведомства опубликован в Facebook под постом исполнительного директора общественного объединения "Аділдік жолы" Дидара Смагулова.

По анонимному обращению о неправомерных действиях в отношении сотрудников должностных лиц ДП Нур-Султана МВД для проверки доводов назначено служебное расследование. По факту распространения заведомо ложной информации также осуществляется досудебное расследование", - пишет пресс-служба МВД.

В посте Смагулов сообщает о том, что в сети появилась очередная анонимка от молодых сотрудников полиции с указанием конкретных фактов.

Уверен, у МВД уже готов шаблонный ответ: "Доводы не подтвердились", как это было десятки раз (достаточно загуглить)! Поэтому, друзья, особенно журналисты, прошу вашей поддержки! Я сегодня же направлю письмо министру внутренних дел, где предложу свою кандидатуру для изучения указанных в обращении фактов. Опыт антикоррупционной работы имею, являюсь руководителем общественной организации, со СМИ постоянно на связи, самое дорогое, что у меня есть, - это репутация, поэтому в объективности сомнений не должно быть. Если же в анонимке поклеп, то я первым встану в ряды защитников господина Кожахметова Алибека Асылбековича. Вот только нужна ли МВД объективность?" - пишет общественник.

Письмо пришло в редакцию сайта Politic . В нем за авторством молодых сотрудников департамента полиции Нур-Султана приводятся факты неуставных взаимоотношений в ведомстве. Более того, сообщается о настоящей преступной схеме.

Если верить авторам, то один из полицейских начальников столичного департамента занимается поборами с подчиненных и шантажом. Кроме того, якобы любое его одобрение, надо полагать подпись под определенным документом, стоит денег, причем установлен четкий тариф. Все эти, по сути, скандальные факты авторы письма хотят донести до министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Пока авторы письма пожелали остаться анонимными, но, как уверяют, в случае начала служебной проверки готовы раскрыть свои имена.