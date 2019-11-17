МВД проводит расследование в отношении прокуроров Бауржана Габбасова и Олеси Кексель

Караганда. 16 ноября. Kazakhstan Today - Министерством внутренних дел начато досудебное расследование в отношении прокуроров Бауржана Габбасова и Олеси Кексель, передает Kazakhstan Today.

"Габбасов и Кексель являются фигурантами расследования по части 1 статьи 146 УК (Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания)", - в одном из ходатайств заявила в пятницу адвокат Хамида Айткалиева на процессе по делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы, пишет газета " Время ".

По ее информации, уголовное дело расследует следственно-оперативная группа, руководителем которой является один из опытных следователей МВД РК. Айткалиева так же добавила, что Олеся Кексель уже допрошена в качестве свидетеля с правом на защиту.

Поводом для начала расследования явилось заявление нашего подзащитного - предпринимателя Набиева Е.И. о незаконных действиях бывшего руководителя четвертой службы Генеральной прокуратуры (Службы специальных прокуроров) Кексель О.И. и члена следственно-оперативной группы Генпрокуратуры Габбасова Б.А.", - заявила Айткалиева, попросив суд признать Набиева невиновным, так как он, по ее словам, подвергался пыткам во время следствия.

Суд по делу Анатолия Шкарупы начался 15 ноября в городе Сарани Карагандинской области, где он работал акимом с 2014 по 2017 годы.

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