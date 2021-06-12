МВД: за период дистанционки резко выросли случаи насилия над детьми, в том числе сексуального

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - За период карантина и перехода на дистанционного обучение в Казахстане резко выросло число преступлений в отношении детей. Об этом сегодня в ходе отчетной встречи перед населением сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За последние пять лет число преступлений в отношении несовершеннолетних сократилось на 30%. Вместе с тем в текущем году их количество возросло на треть. Этому способствовало длительное нахождение граждан в период пандемии в условиях изоляции, а также онлайн-занятия без посещения детьми школ", - сообщил глава МВД.

Он отметил, что такого рода преступления зачастую совершаются вследствие семейных проблем, бытовой неустроенности и асоциального образа жизни родителей.

Почти половина преступлений является посягательством на половую неприкосновенность детей. В подавляющем большинстве они совершены лицами из близкого окружения, родственниками, не попадавшими раньше в поле зрения полиции. Эти преступления зачастую носят скрытый характер, зачастую близкие не хотят огласки и не сообщают в органы внутренних дел", - сказал Ерлан Тургумбаев.

По его словам, такого рода преступления зачастую выявляются инспекторами полиции в ходе профилактических занятий, бесед с детьми и взаимодействия с органами здравоохранения и образования. Кроме того, увеличилось количество обращений посредством соцсетей, причем большая часть из них - по преступлениям, совершенным в прошлые годы.

Ни одно такое общение без внимания органов внутренних дел не остается", - заверил министр.

Кроме того, он сообщил, что с учетом специфики с этого года, по поручению главы государства, преступления в отношении детей и женщин будут расследоваться только следователями - женщинами.

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