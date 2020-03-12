На 5 лет осудили полицейского, сбившего насмерть мать четверых детей

Уральск. 11 марта. Kazakhstan Today - В Уральске объявили приговор по делу Медета Рахадилова - полицейского, который 7 декабря 2019 года, будучи пьяным за рулём своего авто, насмерть сбил 29-летнюю Инкар Бектурганову - мать четырех детей, передает Kazakhstan Today.

Суд приговорил бывшего полицейского к 5 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, сообщает " Уральская неделя ".

Приговор огласила судья Айжан Мырзалы.

Медет Рахадилов признан виновным в том, что 7 декабря 2019 года, примерно в 03.00, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки "Audi B4", по улице Жангир хана города Уральска грубо нарушил ПДД и допустил наезд на пешехода Инкар Бектурганову. Приговором Уральского городского суда ЗКО назначено наказание сроком на 5 лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - пояснила судья.

Стоит отметить, что такое наказание было выдано по старой редакции уголовного кодекса, так как преступление совершено в прошлом году. По новой редакции уголовного кодекса, принятой в силу с 11 января 2020 года, мужчине могли бы дать до 7 лет тюрьмы с лишением водительских прав до 10 лет. Сам Медет Рахадилов в суде признал свою вину полностью.

Помимо приговора, судом было вынесено частное постановление в адрес ДП ЗКО, для проведения профилактических мероприятий среди полицейских в целях недопущения подобных правонарушений.

Напомним, ДТП с участием полицейского произошло в ночь на 7 декабря. Муж и жена возвращались домой из гостей в район Зачаганска. В их автомашине закончился бензин, и до заправки пришлось толкать машину, включив "аварийку". Женщина в это время сидела на водительском сиденье. До заправочной станции им оставалось около 15 метров, в этот момент на большой скорости в них въехал водитель "Ауди".

Погибшей Инкар Бектургановой было 29 лет, её чудом уцелевшему мужу - 40. Глава семьи теперь один будет растить четверых детей, младшему из которых 2 года, а старшему - 11 лет.

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