На антисанитарию в душевой роддома пожаловались роженицы из Актау (ВИДЕО)

Плесень на стенах, отвалившаяся краска и неисправный смеситель возмутили рожениц Актауского родильного дома, расположенного в 1-м микрорайоне. При этом антисанитарные условия повергли в шок не только рожениц, но и их родственников, пишет "Лада".
Моя дочь родила 1 августа. Лежала на третьем этаже. На этаже палат 20, и в каждой по три или четыре молодых женщины, с учётом духоты им хочется принять душ, но, войдя туда, испытываешь настоящий шок. Все жаловались на состояние душевой. Мне кажется, для съёмок фильма ужаса идеальная локация. Краска сыплется, на видео не видно, но на стенах плесень, и это в роддоме! В палате на окнах нет сеток, соответственно внутри полно мух. Я считаю, что антисанитария говорит о равнодушии администрации родильного дома", - рассказала мама роженицы Нина Алешкина.
Ситуацию прокомментировала директор Актауского перинатального центра Галия Махумова. По ее словам, частичный ремонт медицинского учреждения проводится регулярно.
Текущий ремонт в нашем учреждении проводится периодически, но в данном случае нужно понимать, что само здание старое. Наши рабочие в тех же душевых красят стены, но через неделю от влажности всё снова отваливается. Что касается плесени, то её нет. Через 10 дней примерно мы переедем в здание роддома в 26-м микрорайоне. С декабря там идёт ремонт, и ремонтировать роддом в 1-м микрорайоне нерентабельно, сейчас всё финансирование направлено туда. С учётом поступившей жалобы мы закроем душевую на третьем этаже, и наши мамочки будут ходить в душевую на этаж выше", - отметила Махумова.
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