На автомобильном пункте пропуска Кордай вводятся пропускные ограничения

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - На автомобильном пункте пропуска "Кордай" вводятся ограничения по пропуску лиц, транспортных средств и товаров, передает Kazakhstan Today.

По информации Пограничной службы КНБ РК на автомобильном пункте пропуска "Кордай" с 00.00 20 февраля 2020 года вводятся ограничения по пропуску лиц, транспортных средств и товаров в связи с началом работ по реконструкции. В этой связи, до завершения реконструкции через государственную границу будут пропускаться только граждане Республики Казахстан и Кыргызской Республики в пешем порядке в период с 06.00 до 24.00 с необъемным багажом (ручной кладью)", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

Для пропуска иностранцев, транспортных средств, грузов и товаров рекомендуется использовать другие пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе:

- международные: "Карасу" автодорожный (РК) - "Ак-Тилек" автодорожный (КР); "Сыпатай батыр" автодорожный (РК) - "Чалдыбар" автодорожный (КР); "Айша-Биби" - автодорожный (РК) - "Чон-Капка" - автодорожный (КР); "Кеген" автодорожный (РК) - "Каркыра" автодорожный (КР); "Мерке" железнодорожный (РК) - "Каинды" железнодорожный (КР);

- двухсторонние: "Сартобе" автодорожный (РК) - "Токмок" автодорожный (КР); "Аухатты" автодорожный (РК) - "Кен-Булун" автодорожный (КР).

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