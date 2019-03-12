На берег Каспия выбросило сотни раков

Утром 11 марта в районе Солдатского пляжа выбросило сотни раков. По словам руководителя отдела рыбного хозяйства Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Адизала Шихметова, явление связано со штормовой погодой, сообщает портал inAktau.kz.
Адизал Шихметов пояснил, что явление связано с приходом весны и штормовой погодой.
"Наступила весна, раки после зимы ослабленные, поэтому из-за штормовой погоды их выбросило на берег. Это нормальное явление, они сами уйдут в воду", - сообщил руководитель отдела рыбного хозяйства.
Между тем сообщается, что раки стали добычей местных жителей.
Адизал Шихметов также напомнил, что в период с 1 апреля по 15 июня в области запрещен вылов раков, так как в это период у морских обитателей идет икрометание. Нарушителям грозит штраф до 50 500 тенге (20 МРП) по части 3 статьи 383 Административного кодекса РК (Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных).
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