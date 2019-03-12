Актау. 11 марта. Kazakhstan Today - На берег Каспия выбросило сотни раков, передает Kazakhstan Today.

Утром 11 марта в районе Солдатского пляжа выбросило сотни раков. По словам руководителя отдела рыбного хозяйства Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Адизала Шихметова, явление связано со штормовой погодой, сообщает портал inAktau.kz .

Адизал Шихметов пояснил, что явление связано с приходом весны и штормовой погодой.

"Наступила весна, раки после зимы ослабленные, поэтому из-за штормовой погоды их выбросило на берег. Это нормальное явление, они сами уйдут в воду", - сообщил руководитель отдела рыбного хозяйства.

Между тем сообщается, что раки стали добычей местных жителей.

Адизал Шихметов также напомнил, что в период с 1 апреля по 15 июня в области запрещен вылов раков, так как в это период у морских обитателей идет икрометание. Нарушителям грозит штраф до 50 500 тенге (20 МРП) по части 3 статьи 383 Административного кодекса РК (Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных).

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