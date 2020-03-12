Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - В среду, 11 марта, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть РК все так же будет оказывать влияние антициклон, с которым ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, северо-западе, в центре и на востоке Казахстана, в связи с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, низовая метель, на юго-востоке - пыльная буря. Местами по республике ожидаются туман и гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами - низовая метель, гололед.

В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Павлодарской области ночью и утром в Атырауской областях местами туман.

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