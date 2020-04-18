На большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана 17 апреля ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием отрога антициклона с центром над Карагандинской областью на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на запад и северо-запад Казахстана будет смещаться ложбина циклона с районов Финляндии, с которой местами ожидаются дожди. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на западе с пыльной бурей, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области днем местами возможен град, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Туркестанской, Костанайской, днем в Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области с пыльной бурей.

В Актюбинской области днем ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман, днем на юго-востоке Карагандинской области усиление ветра до 18 метров в секунду.

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