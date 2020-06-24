Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Во вторник, 23 июня, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на северные и южные области страны - местами пройдут дожди с грозами. На остальной территории ожидается погода без осадков. По республике местами сохраняется усиление ветра, на востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем в Жамбылской области сохраняется, в Алматинской, Мангистауской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства