На большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на западе страны под влиянием циклона пройдут дожди, местами сильные, ожидаются гроза, шквал, возможен град. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере и юго-востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Местами в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской областях, на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей.

Ночью в Жамбылской, Алматинской областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

На большей части Кызылординской области, местами в Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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