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На большей части Казахстана ожидается погода без осадков

13.10.2020 4996
Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана 13 октября ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 

Большая часть территории Казахстана по-прежнему находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Лишь на северо-востоке и востоке РК с прохождение атмосферных фронтов ожидаются местами осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра, в северной и восточной части туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

В Жамбылской области утром и днем, в Туркестанской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

В Мангистауской области на западе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

В Павлодарской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.
 
В Алматинской, Жамбылской областях ночью местами сохраняются заморозки, 3 градуса.
 

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