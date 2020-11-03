Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - 2 ноября 2020 года на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему, на большую часть территории РК сохранит свое влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, северо-западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях, ночью в Акмолинской области - гололед.

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