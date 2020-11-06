На большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - 5 ноября 2020 года на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, с которым сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь на западе, севере и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-востоке гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Павлодарской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 18 метров в секунду, гололед.

В Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской областях, ночью и утром в Актюбинской области местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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