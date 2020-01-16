На большей части Казахстана ожидается снег

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - В среду, 15 января, на большей части Казахстана ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, передает Kazakhstan Today.

Ложбина циклона, с центром над Карским морем, принесет осадки, преимущественно в виде снега, на большую часть республики. Лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, гололед, метель", - сообщает "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области порывы 23 метра в секунду.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, гололед, ветер 15-22 метра в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, в Кызылординской области ночью и утром ветер 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с метелью.

В Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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