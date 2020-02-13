Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В среду, 12 февраля на большей части Казахстана ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-западе республики ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные, в центре, на востоке и северо-западе небольшой снег, север и запад находятся под влиянием отрога антициклона - погода без осадков. Местами ожидаются гололед, туман, метель, усиление ветра, в Жамбылской области до 30 метров в секунду и более", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Туркестанской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), местами туман, гололед, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, местами порывы 24-29 метров в секунду.

В Кызылординской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами - туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман, днем местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра в районе Жаланашколя до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается туман, днем усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

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