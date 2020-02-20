Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - В среду, 19 февраля на большей части Казахстана ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

На север, центр и восток будет оказывать влияние ложбина циклона, в связи с чем пройдет снег, в Акмолинской области ночью местами сильный. На западе и юге ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра на севере и в центре с метелью", - передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются метель, усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами туман, гололед.

В Костанайской области ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более, местами - метель, туман, гололед.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в Павлодарской области - гололед, в Карагандинской области туман.

В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области - туман.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области гололед.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.

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