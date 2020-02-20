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На большей части Казахстана ожидается снег

19.02.2020, 08:30 8236
Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - В среду, 19 февраля на большей части Казахстана ожидается снег, передает Kazakhstan Today.
 

На север, центр и восток будет оказывать влияние ложбина циклона, в связи с чем пройдет снег, в Акмолинской области ночью местами сильный. На западе и юге ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра на севере и в центре с метелью", - передает Kazakhstan Today.

 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются метель, усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами туман, гололед. 
 
В Костанайской области ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более, местами - метель, туман, гололед. 
 
В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в Павлодарской области - гололед, в Карагандинской области туман. 
 
В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области - туман. 
 
В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области гололед. 
 
В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.
 

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