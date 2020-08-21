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На большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами

20.08.2020, 08:29 6292
Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - В четверг, 20 августа, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. Лишь на юге и западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на севере и востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Павлодарской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
Днем в Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман, днем местами - усиление ветра 15-20 метров в секунду.
 
В Кызылординской, Туркестанской областях, на большей части Жамбылской области, местами в Алматинской, Атырауской областях, на юго-западе Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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