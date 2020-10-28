На большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 27 октября 2020 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием ложбины циклона на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, юго-западе и юго-востоке РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовой метелью, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, в Жамбылской области на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области, ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, усиление ветра ночью на большей части до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман.

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