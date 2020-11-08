На большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана 7 ноября ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Мурманска, с которым ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно дождь. Местами по республике ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, на западе и севере гололед. Лишь юго-восток и восток страны будут находиться под влиянием отрога антициклона, с чем сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Атырауской, Костанайской областях, днем в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами – туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем - гололед.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед.

В районе Жаланашколя Алматинской области, в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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