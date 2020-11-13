Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Осадки пройдут в большинстве регионов Казахстана 12 ноября, передает Kazakhstan Today.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон из районов Салехарда, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер 15-20, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, в Павлодарской области днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем ветер 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, утром и днем ветер 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства