Почти на всей территории Казахстана cиноптики обещают погоду без осадков

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ТАРАЗ. 21 АВГУСТА - В суде Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении 17 подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в январе этого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прокурор просил всем 17 подсудимым назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет и с применением статьи 63 УК РК постановить наказание условно с установлением пробационного контроля на тот же срок, сообщили в пресс-службе суда № 2 в Таразе.

В ходе судебного заседания рассмотрено уголовное дело в отношении 17 подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, в совершении кражи с незаконным проникновением в служебное помещение, группой лиц по предварительному сговору, покушение на кражу с незаконным проникновением в служебное помещение по статьям 272, часть вторая, 188, часть третья, пункту третьему 24 части, третьей - 188 части третьей пункту третьему УК РК.

Судом установлено, что в ночь с 5 на 6 января 2022 года подсудимые Г., А., Б., Б., А., К., С., Б., Ш. принимали участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями и уничтожением имущества. Ш., Ш., А., П., С., М., Е., Ш., воспользовавшись массовыми беспорядками, совершили тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в служебное помещение группой лиц по предварительному сговору, А. совершил покушение на кражу с незаконным проникновением в служебное помещение, информировали в пресс-службе суда Тараза.

Все подсудимые вину признали, поддержали процессуальное соглашение.

Сообщается, что потерпевшие не возражали против заключения процессуального соглашения и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений, и за его совершение предусмотрено наказание от 2 до 7 и от 3 до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством чистосердечное раскаяние подсудимых. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, а также в соответствии с условиями процессуального соглашения подсудимым Г., А., Б., Б., А., К., С., Б., Ш. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы по 4 года каждому, А. назначено 2 года лишения свободы, обвиняемым Ш., Ш., А., П., С., М., Е., Ш. назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со статьей 63 УК РК всем осужденным наказание в виде лишения свободы назначено условно с установлением пробационного контроля на тот же срок.

Приговор в законную силу не вступил.