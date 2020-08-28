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На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

27.08.2020, 08:30 4537
Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - В четверг, 27 августа, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.
 

На юге, юго-востоке, востоке и северо-востоке территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на юге и юго-востоке сильные, на западе и северо-западе республики погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, местами возможен град. 
 
В Жамбылской области ожидается усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду, местами туман, возможен град. 
 
В Туркестанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
Ночью и утром в Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Павлодарской, днем Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области местами возможен град.
 
В Кызылординской, местами Туркестанской, Атырауской областях, на западе Жамбылской, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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