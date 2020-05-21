Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - В среду, 20 мая, на большей части Казахстана сохраняются дожди, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняются дожди. Местами по республике ожидаются грозы, усилением ветра, шквал, град. Лишь на юго-западе республики - погода без осадков, пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами туман, град, усиление ветра ночью местами, днем до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях, днем в Актюбинской области местами ветер 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области - с пыльной бурей.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях днем местами град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются шквал, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью местами ожидаются туман, местами ветер 15-20, в Северо-Казахстанской области шквал, возможен град, днем порывы ветра 25 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем-возможен град.

В Карагандинской области местами ожидается туман, возможен град, на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области, на юге, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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