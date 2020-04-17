На большей части Казахстана в четверг ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В четверг, 16 апреля, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке и юго-востоке республики ожидаются дожди, на остальной территории ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра на западе с пыльной бурей", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами порывы 25 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, днем в Кызылординской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.

Днем в Актюбинской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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