На большей части Казахстана в пятницу ожидается неустойчивый характер погоды

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 5 июня 2020 года ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами, в отдельных районах шквал, а также возможно выпадение града, лишь юг и север Казахстана по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, шквал, возможен град.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами пыльная буря.

В Туркестанской, днем Алматинской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами - шквал, возможен град.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью возможен град.

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

На юге Кызылординской, Мангистауской областей сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, местами Туркестанской, Жамбылской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, на юге Актюбинской, Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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