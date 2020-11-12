На большей части Казахстана в среду ожидаются осадки

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана в среду, 11 ноября, ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон из районов Салехарда, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду, туман, гололед, низовая метель. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях днем порывы 23 метра в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, Мангистауской областях - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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