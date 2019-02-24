На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Астана. 9 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 9 февраля 2019 года ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением фронтальных разделов по республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами на северо-западе, севере, центре и юге пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, ночью местами туман.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду, в Жамбылской, Кызылординской областях гололед.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях метель.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской - гололед.

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