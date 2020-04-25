На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 24 апреля 2020 года ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики. С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республики пройдут дожди с грозами, на северо-западе и западе осадки (дождь, снег), шквал, туман, усиление ветра, возможно выпадение града, на западе и юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской области местами ожидаются шквал, туман, ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, днем - град, местами усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

Днем в Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами шквал, в Западно-Казахстанской области местами град.

В Атырауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-25 метров в секунду, в Атырауской области местами – пыльная буря, в Карагандинской области местами туман.

В Акмолинской области местами ожидается туман, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области днем местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

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