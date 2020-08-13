Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - 12 августа 2020 года на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

Смещающийся в северо-восточном направлении южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана. Местами пройдут дожди, на севере сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-25 метров в секунду, возможен град.

В Алматинской области, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, ночью и утром местами - туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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