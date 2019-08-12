На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 11 августа ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Под влиянием поля повышенного атмосферного давления и сухого южного циклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на западе и северо-западе республики под влиянием циклона с районов Москвы пройдут дожди с грозами, местами сильные. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области порывы 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской, Костанайской областях днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, днем в Карагандинской, ночью в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром, в Павлодарской области ночью местами ожидается туман.

Днем в Алматинской, Жамбылской, местами в Костанайской, Акмолинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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