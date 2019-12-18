Алматы. 17 декабря. Kazakhstan Today - 17 декабря 2019 года на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Большая часть территории республики по-прежнему под влиянием антициклона, центр которого находится над Карагандинской областью, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами пройдут осадки. По республике местами сохраняется туман, гололед, на севере, северо-западе ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинкой, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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