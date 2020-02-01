На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 31 января 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с чем на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь запад республики будет находится в зоне атмосферных фронтов, где ожидаются осадки. Местами сохраняются туман, гололед, на юго-востоке и северо-западе усиление ветра и низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

По республике местами сохраняется туман, в Западно-Казахстанской и Атырауской областях местами гололед, в Жамбылской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В Актюбинской области в Мугоджарском районе порывы ветра 18 метров в секунду.

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