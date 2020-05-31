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На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

30.05.2020, 10:04 6211
Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 30 мая 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 

Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах на севере, западе и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области местами ожидается пыльная буря, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

В Туркестанской, Павлодарской, днем Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей.
 
В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской и Кызылординской областей сохраняется сильная жара.
 
На большей части Павлодарской области, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 

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