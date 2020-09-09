На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 8 сентября 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на севере, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях, днем в Туркестанской, Кызылординской областях, ночью в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами в Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской областях, ночью в Северо-Казахстанской области, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Карагандинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

В Атырауской области, на большей части Кызылординской области, местами в Карагандинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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