На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 16 сентября 2020 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон с районов Карского моря, который вызовет дожди с грозами, на севере сильные дожди. Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20, в северных регионах порывы 23-28 метров в секунду, местами шквал, возможен град. На северо-западе РК местами ожидается туман. Лишь на юго-востоке, востоке страны сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Акмолинской областях ожидаются усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами шквал, возможен град.

В Павлодарской области, местами в Карагандинской области ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду, местами шквал, возможен град.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду, в Туркестанской области с пыльной бурей.

Днем в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Костанайской области местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду, возможен град.

В Западно-Казахстанской области, днем в Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду.

На большей части в Кызылординской области, местами в Карагандинской, Туркестанской областях, на юге Атырауской области, на западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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