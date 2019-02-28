На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 27 февраля сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, лишь на юго-востоке республики погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются метель, гололед, туман, ветер 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду.





В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя – ветер 17-22 метра в секунду, порывы 25 метров в секунду.





В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами метель, в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами туман.





В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области местами ветер 15-20 метров в секунду.





В Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

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