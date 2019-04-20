На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 19 апреля 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории республики пройдут осадки, лишь на западе, севере погода без осадков. Местами ожидаются туман, гроза, гололед, усиление ветра, на юге - возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, возможен град, усиление ветра до 15-20, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе 30 метров в секунду и более.

В Туркестанской области местами возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Кызылординской области ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами гололед.

В Актюбинской области местами низовая метель, гололед, ветер 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются метель, усиление ветра - ночью местами до 15-20 метров в секунду, утром и днем на большей части 15-20, местами порывы 25 метров в секунду.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами - гололед, туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами - туман, гололед, возможен град, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, днем Алматинской, ночью Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

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