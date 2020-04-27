На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 26 апреля 2020 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики местами пройдут дожди с грозами, лишь на север будет оказывать влияние антициклон, с которым наблюдается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области днем на юге гроза.

В Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, ночью в Жамбылской областях местами ожидаются гроза, днем в Атырауской области – туман, в Кызылординской, Алматинской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, ночью в Карагандинской области на юго-востоке гроза.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

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