На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 25 февраля сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, лишь на севере, востоке и юго-востоке республики погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Карагандинской области местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области местами туман.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман, в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, днем местами Жамбылской области ветер 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, ночью местами, днем на большей части ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23, порывов до 28 метров в секунду.

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