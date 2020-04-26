На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 25 апреля 2020 года сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики. С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике пройдут дожди с грозами, на севере, северо-западе и западе осадки (дождь, снег), шквал, туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются ночью туман, утром и днем усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, ночью Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами шквал.

В Кызылординской области местами ожидается туман.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, В Костанайской области местами туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, ночью в Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской, Карагандинской - местами туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

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