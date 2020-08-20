Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - В среду, 19 августа, на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, лишь на юге и западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду, шквал, возможен град. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ночью местами - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, в Акмолинской области порывы 23 метра в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Павлодарской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град.

В Актюбинской области ночью и утром ожидается туман, днем на севере области - порывы 16 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

На большей части Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на востоке Актюбинской, на юго-западе Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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