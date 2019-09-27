На большей части территории Казахстана в четверг ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 26 сентября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь местами на севере, в центре и на востоке республики с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды местами пройдут ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дожди, местами ветер, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман, днем местами в Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, на юге и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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