Система Orphus

На большей части территории Казахстана в четверг ожидаются дожди

09.07.2020, 08:12 11530
Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today -  На большей части территории Казахстана 9 июля 2020 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.
 

Под влиянием высотной ложбины в восточной половине РК ожидаются дожди с грозами, на остальной территории погода - без осадков. Местами сохраняются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере ночью и утром туман, на юго-востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбылской областях, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей, в Жамбылской области местами град. 

Ночью в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами туман, в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.
 
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем на юге ожидается очень сильная жара, в Мангистауской, на юге Актюбинской, Кызылординской областях днем ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Атырауской областей, местами в Туркестанской, Жамбылской областях, на западе Алматинской, Карагандинской областей, на юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая