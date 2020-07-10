На большей части территории Казахстана в четверг ожидаются дожди

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 9 июля 2020 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием высотной ложбины в восточной половине РК ожидаются дожди с грозами, на остальной территории погода - без осадков. Местами сохраняются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере ночью и утром туман, на юго-востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбылской областях, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей, в Жамбылской области местами град.





Ночью в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами туман, в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем на юге ожидается очень сильная жара, в Мангистауской, на юге Актюбинской, Кызылординской областях днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Атырауской областей, местами в Туркестанской, Жамбылской областях, на западе Алматинской, Карагандинской областей, на юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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