На большей части территории Казахстана в четверг пройдут осадки

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 18 апреля 2019 года пройдут осадки, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории республики пройдут осадки, лишь на западе, северо-западе, юго-востоке погода без осадков. Местами ожидаются туман, гроза, град, гололед, усиление ветра, на юге - пыльная буря, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ожидается ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду, местами гололед, пыльная буря, шквал, возможен град.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, ночью Алматинской областях местами - туман, в Жамбылской области днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами возможен град, утром и днем местами усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

В Мангистауской области на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Актюбинской, Костанайской областях местами усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду, в Костанайской области местами туман.

В Атырауской области усилится ветер до 18-23 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидается метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства