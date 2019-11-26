На большей части территории Казахстана в понедельник ожидается снег

"На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов, сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, лишь на западной части РК под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, метель, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Туркестанской области местами туман, гололед, метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Акмолинской области местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается метель, туман, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами гололед.
В Атырауской, Актюбинской областях местами туман.
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