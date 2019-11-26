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На большей части территории Казахстана в понедельник ожидается снег

25.11.2019, 09:17 10909
На большей части территории Казахстана в понедельник ожидается снег
Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 25 ноября 2019 года ожидается снег, передает Kazakhstan Today.
 
"На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов, сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, лишь на западной части РК под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, метель, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Туркестанской области местами туман, гололед, метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается метель, туман, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами гололед.
 
В Атырауской, Актюбинской областях местами туман. 
 

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