На большей части территории Казахстана в понедельник ожидается снег

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 25 ноября 2019 года ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

"На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов, сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, лишь на западной части РК под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, метель, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами туман, гололед, метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается метель, туман, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами гололед.

В Атырауской, Актюбинской областях местами туман.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства